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Блинкен: перспективы скорого выхода на ядерную сделку с Ираном не просматриваются

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В Госдепе США рассказали о том, что привержены дипломатическому урегулированию вопроса с Ираном.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что перспективы скорого выхода на ядерную сделку с Ираном, восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не просматриваются. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с французским министром по иностранным делам Катрин Колонной. Он добавил, что США по-прежнему хотят найти дипломатическое решение кризису с Тегераном.

В Госдепе США уточнили, что иранская сторона продолжает настаивать на  включении посторонних вопросов в ядерную сделку. Энтони Блинкен добавил, что пока коллеги продолжают это делать, Вашингтон не видит перспектив по соглашению. Однако СШа видят дипломатию наилучшим способом "продвижения вперед". 

Блинкен: США и Франция привержены "значимой дипломатии" по Украине.

Фото и видео: YouTube/ U.S. Department of State

Теги: госдеп, иран, свпд, энтони блинкен, ядерная сделка, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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