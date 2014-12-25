Блинкен: перспективы скорого выхода на ядерную сделку с Ираном не просматриваются

В Госдепе США рассказали о том, что привержены дипломатическому урегулированию вопроса с Ираном.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что перспективы скорого выхода на ядерную сделку с Ираном, восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не просматриваются. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с французским министром по иностранным делам Катрин Колонной. Он добавил, что США по-прежнему хотят найти дипломатическое решение кризису с Тегераном.

В Госдепе США уточнили, что иранская сторона продолжает настаивать на включении посторонних вопросов в ядерную сделку. Энтони Блинкен добавил, что пока коллеги продолжают это делать, Вашингтон не видит перспектив по соглашению. Однако СШа видят дипломатию наилучшим способом "продвижения вперед".

Блинкен: США и Франция привержены "значимой дипломатии" по Украине.

Фото и видео: YouTube/ U.S. Department of State