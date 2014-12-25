Блинкен: США и Франция привержены "значимой дипломатии" по Украине

Энтони Блинкен рассказал о том, что Европе следует избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Франция привержены "значимой дипломатии" по Украине. Об этом чиновник рассказал журналистам в Вашингтоне, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Парижа Катрин Колонной. Он пояснил, что власти США также сотрудничают по вопросу и с другими европейскими партнерами. Госдеп и Белый дом надеются добиться отказа ЕС от энергетической зависимости от российских энергоносителей.

Подтвердили свою приверженность значимой дипломатии... даже когда Москва своими эскалационными действиями продолжает демонстрировать, что ее заявления об открытости для дипломатии столь же пусты, какими были с тех пор. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госдеп США и МИД Франции на рабочей встрече обсудили "единый и непоколебимый ответ" Запада на специальную военную операцию на Украине и ее последствия. Энтони Блинкен заверрил Катрин Колонну в том, что США не оставят "никого из наших друзей на холоде".

Блинкен: Запад должен нести коллективную ответственность за оказание помощи Украине.

Фото и видео: YouTube/ U.S. Department of State

