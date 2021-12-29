Блинкен объяснил, почему США не опубликуют свой ответ на предложения РФ

В Госдепе надеются, что РФ разделяет взгляды США на тайну переписки.

США не планируют публиковать ответ на предложения России в сфере безопасности. Такое заявление перед журналистами на пресс-конференции в американском внешнеполитическом ведомстве сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник объяснил причины того, что Вашингтон не выкладывает свой документ в открытый доступ.

Мы не опубликуем документ, потому что считаем, что дипломатия имеет большие шансы на успех, если мы оставим место для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия разделяет наши взгляды. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава дипломатии США раскрыл подробности о передаче российской стороне письменного ответа Вашингтона по гарантиям безопасности. Документ вечером 26 января в МИД РФ принес лично американский посол в Москве Джон Салливан.

Блинкен: США координируются с союзниками по поставкам газа в Европу.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State