Блинкен обвинил Россию в "деградации отношений" с США

В Госдепе прокомментировали взаимодействие между РФ и США.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в "деградации отношений". Такое заявление чиновник сделал в интервью местному телеканалу MSNBC. По мнению гостя программы, сейчас взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном находятся на низшей точке из-за действий со стороны РФ.

С нашей точки зрения совершенно ясно, безрассудные и агрессивные действия, который Россия последовательно предпринимает - это ответственность. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее Владимир Путин заявил, что в преддверии встречи с Байденом отношения между РФ и США находятся на низшей точке. Блинкен заметил, что, возможно, это единственный момент, в котором он согласен с российским президентом. По мнению чиновника, глава РФ дал точное описание сложившейся ситуации. Госсекретарь США заметил, что Вашингтон стремится к более стабильным и предсказуемым связям с РФ. При этом, по словам Блинкена, США готовы отвечать на агрессивные и безрассудные действия против страны или ее союзников.

МИД ответил на заявление Блинкена о "Северном потоке - 2".

Видео: Youtube/MSNBC