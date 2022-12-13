В Госдепе США оценили внешние угрозы для Вашингтона и союзников.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен назвал Китай наибольшей угрозой для США и Японии. Соответствующее заявление дипломат сделал перед журналистами в рамках совместной пресс-конференции, в которой также принимали участие министр по обороне Пентагона Ллойд Остин, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и японский военный министр Ясукадзу Хамада.

Мы согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госдеп отметил необходимость переговоров о восстановлении движения по Лачинскому коридору.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State