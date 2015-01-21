Блинкен: Запад изучает возможность поставки Украине почти всех запрошенных ею вооружений

В Госдепе США оценили отправку ВСУ ракет большой дальности.

Страны коллективного Запада рассматривают возможность поставок киевскому режиму практически всех запрошенных им систем вооружений. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции с немецким министром по иностранным делам Анналеной Бербок. Дипломат ответил на вопрос СМИ о возможных поставках для Вооруженных сил Украины ракет большой дальности.

Могу вам просто сказать, что любую конкретную систему, которая обсуждается, в том числе в печати, вероятно, активно рассматривают, если украинцы просили нас изучить это. И мы делаем это. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США подчеркнули, что решения об использовании натовского оружия принимает именно украинская сторона. Энтони Блинкен заметил, что речь идет о таких методах, которые станут наиболее эффективными в плане восстановления полного суверенитета и территориальной целостности страны.

Блинкен заявил, что США пока не обсуждают с Ираном ядерную сделку.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State