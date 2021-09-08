Блинкен: США работают с РФ над обменом заключенными, невзирая на разногласия

В Госдепе США рассказали о работе по этому вопросу с Москвой.

Американские власти работают с Россией по проблеме обмена заключенными, невзирая на разногласия, изучают варианты, но не будут публично оглашать детали. Соответствующее заявление в ходе выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом в штате Колорадо, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Дипломат пояснил, что одним из аспектов взаимодействия между Вашингтоном и Москвой, а также с другими государствами, является работа по отправки задержанных американских граждан домой. В Госдепе регулярно изучают вопросы того, что может потребоваться, какие силы надо задействовать для того, чтобы добиться результата.

Несмотря на фундаментальные противоречия и разногласия... работаем с целью возвращения американцев домой. Мы продолжаем заниматься этим вне зависимости от всего остального. И мы продолжим делать это. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен сообщил, что Запад изучает варианты вывоза украинского зерна по другим маршрутам.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute