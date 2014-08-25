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Блинкен: США продолжат военную помощь Тайваню

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В Госдепе США рассказал о политике "одного Китая".

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что власти США продолжат военную помощь Тайваню, но при это не отказываются от своей политики "одного Китая". Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на мероприятии в Стэнфордском университете. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, эта политика не менялась и еще не изменится.

Мы решительно настроены на то, чтобы выполнять свои обязательства перед Тайванем в рамках американского закона об отношениях с Тайванем - в поддержку его способности защищать себя.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт заметил, что подход к тайваньскому вопросу сменил не Вашингтон, а Пекин. Энтони Блинкен добавил, что за последние года Китай не сохранял позитивный статус-кво для региона, а приняли решение о том, что этот статус для КНр является неприемлемым. Внешнюю  политику Китая Блинкен считает "глубоко разрушительным для статус-кво и создает огромную напряженность".

Блинкен: США противостоят РФ на Украине, чтобы не было новых конфликтов.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, китай, стэнфордский университет, тайвань, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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