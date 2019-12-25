Блинкен: США могут поставить Киеву оружие, применение которого потребует обучения военных

Госсекретарь США рассказал о том, что поставляемая техника должна эффективно использоваться ВСУ.

Власти США могут предоставить Украине такие виды вооружений, применение которых потребует от солдат дополнительной подготовки. Соответствующее заявление на виртуальной конференции, организованной университетом Мичигана, сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Американец ответил на вопрос о военной помощи киевскому режиму. Он пояснил, что Вашингтон и международные партнеры стремятся как можно оперативнее доставить Украине необходимые средства для противодействия противнику. Странам важно, чтобы украинские военные могли эти средства эффективно применять.

Сейчас мы рассматриваем иные шаги, которые могут потребовать, к примеру, некоторой подготовки, поскольку украинцы пока не обучены применению некоторых средств, которые они запросили. Мы рассматривает это и работаем над этим. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Лидер Госдепа США в очередной раз высказал решительную приверженность участию в НАТО, а также международным обязательствам по пятой статье Договора о коллективной безопасности. Блинкен надеется, что помощь США позитивно скажется на укреплении киевской позиции при дипломатическом урегулировании конфликта.

Блинкен: страны напоминают США об их военных кампаниях из-за ситуации вокруг Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State