Блинкен: США и Израиль продолжат противостоять угрозам по безопасности

В Госдепе рассказали о планах по трансформации Ближнего Востока.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Израиль продолжат противостоять угрозам в сфере безопасности. Таким мнением чиновник поделился в эфире местного телеканала I24. Иностранец выступил на пресс-конференции перед журналистами, находясь в рабочей поездке. Он напомнил, что в том числе опасность исходит и со стороны Ирана.

США и Израиль продолжат противостоять общим угрозам в сфере безопасности, в том числе исходящих от Ирана и его агентов…США всегда поддерживали и продолжат поддерживать процессы, трансформирующие Ближний Восток. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Представитель дипломатической миссии США добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать процессы по трансформации Ближнего Востока и укреплять связи между еврейским государством и его международными союзниками, с которыми имеются соглашения по нормализации отношений и долгосрочные мирные договора.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now