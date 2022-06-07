Блинкен: Россия занимается шантажом, а не урегулированием зернового кризиса

В Госдепе США призвали решить вопрос поставок украинского зерна получателям.

Энтони Блинкен заявил, что Россия занимается шантажом, а не урегулированием зернового кризиса. Такое мнение американский государственный секретарь высказал на онлайн-конференции, посвященной вопросам продовольственной безопасности. Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что российский президент Владимир Путин якобы не допускает поставок продовольствия.

…чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции…Иными словами, если выражаться попросту, это шантаж. Сейчас из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Чиновник объяснил коллегам на мероприятии, что хранилищах возле украинского города Одесса и на морских судах, застрявших в местном порту из-за "российской блокады", запертыми остаются около 20 млн тонн пшеницы.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

