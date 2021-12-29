Блинкен: Россия опасается "безвозвратно потерять" Украину

В Госдепе США назвали причину напряженности вокруг Киева.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен полагает, что власти России опасаются "безвозвратно потерять" Украину. По словам спикера, именно в этой причине кроется напряженность ситуации, которая разворачивается вокруг Киева. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления на семинаре, который транслировался на официальном сайте внешнеполитического ведомства США.

По мере того, как Украина продолжала идти по пути реформ, продолжала пытаться укрепить свою собственную демократию, продолжала свое взаимодействие с Европой и Западом, Путин, вероятно, опасался потерять ее безвозвратно. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заметил, что Россия получит американские предложения по гарантиям безопасности в письменном виде уже на этой неделе. Далее Госдеп будет ждать реакции на эти инициативы от Москвы. В СШа ожидают, что такие же действия поступят от коллеги из НАТО.

Ранее в Евросоюзе заявили об отсутствии планов эвакуировать своих дипломатов с Украины

Фото: YouTube / Euronews

