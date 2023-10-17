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Блинкен: Байден в Израиле призовет никого не вмешиваться в конфликт

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В Госдепе рассказали о том, зачем лидер Белого дома посетит Ближний Восток.

Американский президент Джо Байден во время своего рабочего посещения еврейского государства 18 октября заострит внимание на том, что никому не следует вмешиваться в палестино-израильский конфликт. оответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции в Тель-Авиве сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Дипломат напомнил СМИ, что в целях осуществлкния такого предупреждения Белый дом и Пентагон перебросили на Ближний восток две собственные авианосные группы и прочие военные средства.

Байден заострит внимание на том недвусмысленном сигнале, который мы даем любой стороне, государствам и негосударственным субъектам, пытающимся воспользоваться этим кризисом для нападения на Израиль: не делайте этого.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил о договоренности США и Израиля по разработке плана помощи жителям Газы.

Фото и видео: YouTube /  U.S. Department of State

Теги: госдеп, израиль, палестина, хамас, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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