Блинкен: Байден в Израиле призовет никого не вмешиваться в конфликт

В Госдепе рассказали о том, зачем лидер Белого дома посетит Ближний Восток.

Американский президент Джо Байден во время своего рабочего посещения еврейского государства 18 октября заострит внимание на том, что никому не следует вмешиваться в палестино-израильский конфликт. оответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции в Тель-Авиве сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Дипломат напомнил СМИ, что в целях осуществлкния такого предупреждения Белый дом и Пентагон перебросили на Ближний восток две собственные авианосные группы и прочие военные средства.

Байден заострит внимание на том недвусмысленном сигнале, который мы даем любой стороне, государствам и негосударственным субъектам, пытающимся воспользоваться этим кризисом для нападения на Израиль: не делайте этого. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил о договоренности США и Израиля по разработке плана помощи жителям Газы.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State