Блащак раскритиковал Германию за слабую военную помощь Украине

Эксперт призвал поддерживать Украину "не только декларативно".

Министр по обороне Польши Мариуш Блащак раскритиковал Германию за слабую военную помощь, которое руководство в Берлине оказывает Украине в ходе конфликта с Россией. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления в местном парламенте перед депутатами сейма. По мнению эксперта, помощь ФРГ является лишь декларативной и недостаточной. При этом ранее Германия объявила публике о планах по тому, чтобы потратить на оказание поддержки министерству по обороне ФРГ в размере 20 миллиардов евро. Эти денежные средства уйдут на собственное пополнение боеприпасов, дефицит который сейчас фиксируется в рядах армии.

До сих пор немецкая военная помощь имела характер прежде всего декларативный. Малое участие Германии в помощи Украины является фактом. И правительство подвергается критике со стороны собственного общественного мнения. Мариуш Блащак, министр по обороне Польши

ФРГ предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь ЗРК Patriot.

Фото и видео: YouTube / TVP Info