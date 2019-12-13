Бюджет на благоустройство Москвы в 2019 году превысил расходы на Крымский мост

В целом за последние 8 лет на столицу потратили чуть меньше, чем на всю Россию.

Благоустройство Москвы в 2019 году оказалось дороже строительства Крымского моста. Об этом пишут "Ведомости".

За 10 месяцев текущего года в столицу вложили 281 млрд рублей. К слову, Крымский мост обошелся федеральному бюджету в 228 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с бюджетами Краснодарского края, Татарстана или Свердловской области.

Всего с 2011 года на благоустройство Москвы потратили более 1,5 трлн рублей. Примерно столько же (1,7 трлн рублей) на остальную Россию.

В 2010 году приоритетом нового руководства столицы было названо развитие инфраструктуры, которая, по словам экономистов, развивалась недостаточными темпами. Однако такой рост расходов на благоустройство они называют "не очень нормальным". За 10 месяцев город направил на эти цели 15 % от всех расходов. Эта сумма превысила расходы города на образование.

Ранее были подсчитаны траты россиян на Новый год в 2019 году.