Житель Подмосковья пропил полмиллиона рублей в петербургском отеле

Мужчина уверен, что не мог потерять ценности сам, но при этом не помнит, чтобы на него нападали.

В понедельник, 22 июля в полицию Адмиралтейского района поступило заявление от 48-летнего жителя подмосковного города Сергиев Посад. Во время распития алкоголя он потерял в Петербурге вещи на полмиллиона рублей. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Заявитель рассказал, что в ночь с 15 на 16 июля он гулял по городу, а затем до 12:00 выпивал в отеле на Вознесенском проспекте. Протрезвев, обнаружил пропажу наручных часов Patek Philippe с золотым циферблатом (200 тыс. руб.), перстня (150 тыс. руб.) и цепочки с крестиком (140 тыс. руб.). Мужчина уверен, что не мог потерять ценности сам, но при этом не помнит, чтобы на него нападали.

Мужчина работает директором коммерческой фирмы.

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Фото: Pixabay