Бизнеследи Ольга Слуцкер простилась с умершим папой в Instagram

Женщина рассказал о достижениях отца и его важности для семьи.

Петербургская бизнесвумен Ольга Слуцкер разместила прощальный пост в адрес своего скончавшегося отца. Известный адвокат Сергей Березовский проиграл битву против онкологического заболевания первого апреля.

Невозможно проститься с тем, что есть ты, с тем, что он вложил в меня и успел вложить во внуков пишет автор поста

Женщина рассказала подписчикам в Instagram, что ее папа участвовал в большом и важном периоде для страны. Он родился во времена правления Сталина в СССР, будучи ребенком пережил ВОВ, а также блокаду Ленинграда. Во время руководства Брежнева Березовский сделал карьеру, несмотря на то, что не состоял в партийных и советских органах. Отметим, что во время эпохи Горбачева эмигрировал в Америку. Спустя семь лет после распада Союза он вернулся в родной Петербург.

Стоит добавить, что Сергей Березовский работал юристом до 84 лет, а также увлекался футболом, в который сам играл.

Фото: Instagram/slutsker