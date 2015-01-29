Эксперт рассказал, что США били ракетами по энергетической инфраструктуре Югославии и Ирака.

Бывший советник американского внешнеполитического ведомства в российско-американской комиссии при президенте Джеймс Карден признал удары со стороны США по объектам других стран. Соответствующее заявление экс-чиновник Госдепа сделал в ходе интервью с журналистами турецкого телеканала TRT World. Иностранец отметил, что Вашингтон атаковал объекты энергетической инфраструктуры в те времена, когда велись конфликты в Югославии и Ираке. В эфире также выступил первый заместитель российского постоянного представителя в ООН Дмитрий Полянский. Дипломат, говоря об украинском кризисе, решил процитировать слова бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Тогда, 25 мая 1999 года на брифинге у официального представителя Североатлантического альянса журналисты спросили о том, почему блок лишает Югославию 70% не только электричества, но и водоснабжения. Эксперт объяснил СМИ, что от электричества зависит работа управления и местного командования.

Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели. цитата Джейми Шиа

.Дмитрий Полянский не понимает, почму на этот раз в НАТО решили изменить свою позицию. Он уверен в том, что руководство альянса на самом деле понимает российские военные расчеты. бывший сотрудник Госдепа США Джеймс Карден заявил о том, что Украине и ее союзникам не следует удивляться тому, что Россия использует холодный сезон в своей специальной операции. По аналогии американские силы действовали в кампании против Белграда, а также во время организации "Шока и трепета" в Ираке.

Постпредство: Россия из-за санкций не может внести взнос в ООН для помощи палестинцам.

Фото и видео: YouTube / TRT World