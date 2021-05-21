Число жертв может увеличиться до 40.

Бывший полицейский убил десятки женщин и закопал их в собственном дворе. Об этом сообщили журналисты из издания The Guardian. По данным СМИ, преступления совершались на территории Сальвадора. Подозреваемого задержали в мае текущего года по обвинению в гибели женщины и ее дочери. Фигурантом расследования является 51-летний мужчина по имени Уго Эрнесто Осорио Чавес. Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей по подозрению в причастности к совершению сексуальных преступлений.

Оперативники нашли в доме подозреваемого семь ям с женскими телами. На данный момент эксперты достали из земли 24 жертвы маньяка. Число погибших может увеличиться до 40. В связи с выявленными фактами государственная Прокуратура выдала ордер на арест еще девяти подозреваемых. В списке есть бывшие представители закона и офицеры армии. Они могли быть сообщниками в преступлениях, помогая убийце заманивать жертв к себе.

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Видео: YouTube / Telenoticias 21