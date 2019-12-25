Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

Установленный размер взяток, которые получил Втюрин, 192 тысячи долларов США.

Бывший начальник охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко и бывший заместитель госсекретаря Совбеза республики Андрей Втюрин приговорен к 12 годам колонии усиленного режима за получение взяток в процессе поставок в страну телекоммуникационного оборудования.

Он признал себя виновным. Обвинение запрашивало для Втюрина 14 лет лишения свободы. Помимо него в деле было ещё 15 фигурантов. Им также вынесли обвинительные приговоры.

Установленный размер взяток, которые получил Втюрин, 192 тысячи долларов США. Суд лишил бывшего зама госсекретаря Совбеза офицерского звания.

Ранее главная соперница Лукашенко заявила о желании жарить котлеты вместо власти.