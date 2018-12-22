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Бывший гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян сыграл кавер на песню Metallica "Enter Sandman"

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Ранее группа Metallica на концерте в Москве сыграла песню "Группа крови".

Юрий Каспарян, который отвечал за бэк-вокал и гитару в группе "Кино" подготовил ответное выступление для группы Metallica,которая на концерте в Москве сыграла песню "Группа крови". Видео опубликовали в социальных сетях. 

Каспарян вместе с симфоническим оркестром исполнил кавер на песню Metallica "Enter sandman". Выступление прошло в рамках проекта гитариста "Симфокино". Это оркестровое исполнение легендарных песен. 

Ранее в Сети опубликовали текст "Groupah krovee" для Metallica.

Видео: YouTube/ DamirGIGos
 

Теги: metallica, группа кино, юрий каспарян
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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