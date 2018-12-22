Бывший гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян сыграл кавер на песню Metallica "Enter Sandman"

Юрий Каспарян, который отвечал за бэк-вокал и гитару в группе "Кино" подготовил ответное выступление для группы Metallica,которая на концерте в Москве сыграла песню "Группа крови". Видео опубликовали в социальных сетях.
Каспарян вместе с симфоническим оркестром исполнил кавер на песню Metallica "Enter sandman". Выступление прошло в рамках проекта гитариста "Симфокино". Это оркестровое исполнение легендарных песен.
Ранее в Сети опубликовали текст "Groupah krovee" для Metallica.
Видео: YouTube/ DamirGIGos
Обсуждение ( 0 )