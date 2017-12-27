Ученые из США обнаружили первых в мире акул-вегетарианцев

Биологи из Калифорнии обнаружили акул, способных питаться водорослями‍.

Сотрудники Калифорнийского университета заявили о сенсационном открытии в деле изучения обитателей морских глубин. Впервые в истории ученые доказали, что некоторые акулы могут жить в режиме вегетарианства. Об этом сообщают научные СМИ со всего мира.

Исследователи из Калифорнийского университета провели смелый эксперимент. Они три недели кормили акул вида Sphyrma tiburo (малоголовая молот-рыба) смесью, на 90% состоящей из водорослей. При этом хищные рыбы охотно принимали "зеленое смузи" в пищу, и даже прибавили в весе по итогам эксперимента. Справедливости ради, стоит заметить, что на 10% коктейль все-таки состоял из останков кальмаров. Однако ученые не исключили, что в теории их подопытные могли бы питаться и чистыми водорослями.

Заметим, что открытие можно назвать настоящим прорывом. Ранее ученые считали, что акулы питаются исключительно плотью других живых существ, а их организмы при этом банально не способны переварить растительную пищу.

Фото: Pixabay.com