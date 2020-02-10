  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:30
59
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за 644 млн долларов

0 0

Речь идет о судне Aqua.

В понедельник, 10 февраля, стало известно от ом, что Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за 644 млн долларов. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Отмечается, что американский предприниматель приобрел судно Aqua. Яхта отличается от других тем, что она использует водородное топливо, что позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. При этом фирма, которая выпускает соответствующие судна не подтвердила покупку Билла Гейтса.

Отмечается, что ранее миллиардер брал яхту Serene в аренду. 

Ранее мы сообьщали о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".

Видео:Boat Yacht World/YouTube

Теги: билл гейтс, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии