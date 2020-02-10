Речь идет о судне Aqua.

В понедельник, 10 февраля, стало известно от ом, что Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за 644 млн долларов. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Отмечается, что американский предприниматель приобрел судно Aqua. Яхта отличается от других тем, что она использует водородное топливо, что позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. При этом фирма, которая выпускает соответствующие судна не подтвердила покупку Билла Гейтса.

Отмечается, что ранее миллиардер брал яхту Serene в аренду.

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Видео:Boat Yacht World/YouTube