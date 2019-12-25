Bild: Германия может выслать до 100 сотрудников российских диппредставительств

Дипломаты подозреваются в помощи спецслужбам России.

Немецкое издание Bild считает, что Германия может выслать до 100 сотрудников российских дипломатических представительств уже на текущей неделе. Журналисты заметили, что иностранные дипломаты подозреваются Берлином в проведении работы для спецслужб РФ. На текущий момент канцлер Олаф Шольц дал поручение коллегам из правительства изучить вопрос.

В настоящее время на территории Германии находится свыше двух тысяч дипломатических лиц из России, которые могут сотрудничать с разведывательным управлением. Заявления о возможной высылке и шпионаже последовали после того, как некоторые европейские страны,включая Ирландию, Нидерланды и Бельгию, 29 марта объявили о решении выслать с территории дипломатов из-за проведения специальной военной операции на Украине. Бельгию должен будет покинуть 21 сотрудник миссии РФ, Нидерланды - 17 человек, а Ирландию - четверо.

МИД Польши не исключил возможности высылки из страны посла России.

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