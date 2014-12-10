Безработный разбил витражные стекла в храме святого Вениамина в Янино

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

Храм святого Вениамина на улице Новой в Янино лишился витражных стекол. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился настоятель указанного храма. Утром 17 июня он обнаружил, что витражи на окнах разбиты.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. Им оказался 51-летний безработный мужчина. Его поместили в изолятор.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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