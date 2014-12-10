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Безработный разбил витражные стекла в храме святого Вениамина в Янино
Сегодня, 9:17
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Безработный разбил витражные стекла в храме святого Вениамина в Янино

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По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

Храм святого Вениамина на улице Новой в Янино лишился витражных стекол. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился настоятель указанного храма. Утром 17 июня он обнаружил, что витражи на окнах разбиты.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. Им оказался 51-летний безработный мужчина. Его поместили в изолятор.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Петербурге ищут вандала, который отломал статуе тигра голову.

Фото: pixabay.com

Теги: хулиганство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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