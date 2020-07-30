Безработный петербуржец через соцсеть развращал несовершеннолетнюю девочку

Мужчину задержали и поместили в изолятор.

Во вторник, 20 апреля, в Петербурге задержали безработного мужчину по подозрению в развращении несовершеннолетней. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что в период с 05:52 до 11:28 18 мая 2020 года 30-летний подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении девочки 2007 года рождения. Мужчина общался с подростком в социальной сети "ВКонтакте".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Задержанного поместили в изолятор. В ходе проверки выяснилось, что он был судим.

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Фото: Piter.TV