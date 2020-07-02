При этом удалить сквоттеров из чужого жилья не так-то просто с точки зрения испанского законодательства.

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании. Об этом сообщают граждане РФ, имеющие недвижимость в этой стране.

По их рассказам, в Испании участились случаи сквоттинга. Так называют инциденты, когда-то самовольно захватывает пустующее жильё. Сейчас подобное стало происходить чаще, так как из-за ограничений при пандемии многие иностранцы не могут приехать в своё жильё в другой стране.

Многие испанцы были вынуждены объединяться, чтобы выгнать сквоттеров из своих домов. Как рассказывают очевидцы, среди них есть выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США, — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган.

При этом сквоттерами не всегда оказываются нищие или безработные. Это могут быть, например, офисные работники или даже представители среднего класса, из-за кризиса потерявшие работу или просрочившие кредитные платежи.

При этом удалить сквоттеров из чужого жилья не так-то просто с точки зрения испанского законодательства. Причина в том, что до решения суда занявший чужое жильё человек не считается преступником — а значит в отношении него действует презумпция невиновности.

Испанские юристы давно требуют пересмотра таких норм.

Ранее мэр Мадрида предложил требовать у прибывающих тесты на COVID-19.

Видео: YouTube / DW Documentary