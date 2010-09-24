Скотт Бессент указал на необходимость незамедлительного "эффекта" по внешнеполитическим целям Трампа.

В американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе будут готовы без колебаний ввести новые санкции в отношении Москвы в том случае, если это будет необходимо для достижения прогресса по мирному урегулированию регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал местный министр по финансам Скотт Бессент, выступая на площадке Экономического клуба в Нью-Йорке. Иностранный чиновник заметил, что запреты и ограничения будут открыто и агрессивно использоваться в целях достижения максимального и незамедлительного эффекта.

Действующая администрация сохранила санкции и без каких-либо колебаний пойдет ва-банк, если это поможет оказать влияние на мирные переговоры. Согласно указаниям президента [США Дональда] Трампа, санкции будут использоваться открыто и агрессивно для достижения немедленного и максимального эффекта. Скотт Бессент, глава Минфина США

По словам Скотта Бессента, власти из Вашингтона будут тщательно отслеживать вводимые рестрикции ради того, чтобы санкционные меры достигали поставленных целей. Ранее Дональд Трамп продлил на год срок действия части санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Речь идет о рестрикциях, одобренных администрацией 46-го президента США Джо Байдена 21 февраля 2022 года, а также администрацией Трампа во время его первого президентского срока 20 сентября 2018 года, администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по крымскому вопросу.

Глава Минфина США отреагировал на слова Зеленского в Мюнхене.

Фото: YouTube / Fox Business

Видео: YouTube / BloombergQuicktake