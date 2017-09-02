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Беспроводное управление PlayStation 4 выходит на новый уровень
Сегодня, 20:05
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ProkVad
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Беспроводное управление PlayStation 4 выходит на новый уровень

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С 15 января к расширяющемуся диапазону, официально лицензированных Sony контроллеров, для PS4, присоединится новый геймпад от HORI - Hori ONYX PS4 Gamepad.

Японская компании Hori совместно с компанией Sony на следующей неделе выпустит новое устройство под названием Onyx. 

Новинка для PlayStation появится в магазинах нескольких стран уже 15 января. Росси пока в списке нет. Для любителей игр контроллер Onyx может показаться похожим на Nacon Wired Compact Controller. Однако, в отличие от последнего, компания Hori добавила в свой гаджет беспроводное Bluetooth-соединение.

Также контроллер получил большую кнопку с тачпадом, два вибрационных мотора и асимметричные стики.

Стоимость такого устройства пока неизвестна.

HORI — фирма-производитель аксессуаров и периферийных устройств для консолей, основанная в 1969 году.

Фото: официальный сайт PlayStation

Теги: onyx , playstation 4 , sony , xbox , игры , контроллер
Категории: Лента новостей Мировые новости

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