Беспроводное управление PlayStation 4 выходит на новый уровень

Японская компании Hori совместно с компанией Sony на следующей неделе выпустит новое устройство под названием Onyx.
Новинка для PlayStation появится в магазинах нескольких стран уже 15 января. Росси пока в списке нет. Для любителей игр контроллер Onyx может показаться похожим на Nacon Wired Compact Controller. Однако, в отличие от последнего, компания Hori добавила в свой гаджет беспроводное Bluetooth-соединение.
Также контроллер получил большую кнопку с тачпадом, два вибрационных мотора и асимметричные стики.
Стоимость такого устройства пока неизвестна.
HORI — фирма-производитель аксессуаров и периферийных устройств для консолей, основанная в 1969 году.
Фото: официальный сайт PlayStation