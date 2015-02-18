Беспилотник снял на видео расстрел отступающих солдат заградотрядом ВСУ

В соцсетях появилось видео стрельбы солдат ВСУ по сослуживцам.

Украинский заградительный отряд расстрелял группу отступающих бойцов Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник, обладающий сведениями. Собеседник новостного агентства уточнил, что командование армией киевского режима при помощи карателей пытается удержать мобилизованных бойцов и представителей территориальной обороны от бегства с огневых позиций. В качестве доказательства передал СМИ видеоролик, снятый с разведывательного беспилотника. В кадре презентовано, как солдаты ВСУ открывают огонь по своим сослуживцам, покинувшим опорный пункт после приближения к ним российских штурмовиков.

В результате одному солдату, решившему бежать дальше в тыл, бойцы ВСУ продолжили стрелять в спину. Между заградотрядом и солдатами завязалась перестрелка с применением гранат. Видео завершилось взрывом позиции карателей от попадания дрона-камикадзе. Специалист не стал говорить о том, где и когда именно произошла данная ситуация.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости