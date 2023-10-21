Бербок призвала продолжить войну против ХАМАС

в Германии поддержали Израиль.

Война против палестинского радикального движения ХАМАС должна быть продолжена, но с учетом принятия гуманитарной поддержки мирного населения. Соответствующее мнение высказала в ходе выступления на каирском саммите, посвященному мирному урегулированию регионального кризиса на Ближнем Востоке, немецкий министр по иностранным делам Анналена Бербок.

ХАМАС хочет большей эскалации в регионе и отвергает дипломатию. Я призываю всех выступить против терроризма… война против ХАМАС должна быть продолжена, но с учетом гуманитарной ситуации, касающейся невинных мужчин и женщин в секторе Газа. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Иностранка отметила, что проходящем мероприятии в Египте все единодушны в том, что регион экстренно нуждается в новом мирном процессе, который позволит палестинцам и евреям жить мирно и безопасно друг с другом в двух независимых государствах.

Захарова: все заявления Бербок требуют доскональной проверки.

Фото и видео: YouTube / Sky News