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Бербок призвала продолжить войну против ХАМАС

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в Германии поддержали Израиль.

Война против палестинского радикального движения ХАМАС должна быть продолжена, но с учетом принятия гуманитарной поддержки мирного населения. Соответствующее мнение высказала в ходе выступления на каирском саммите, посвященному мирному урегулированию регионального кризиса на Ближнем Востоке, немецкий министр по иностранным делам Анналена Бербок.

ХАМАС хочет большей эскалации в регионе и отвергает дипломатию. Я призываю всех выступить против терроризма… война против ХАМАС должна быть продолжена, но с учетом гуманитарной ситуации, касающейся невинных мужчин и женщин в секторе Газа.

Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Иностранка отметила, что проходящем мероприятии в Египте все единодушны в том, что регион экстренно нуждается в новом мирном процессе, который позволит палестинцам и евреям жить мирно и безопасно друг с другом в двух независимых государствах.

Захарова: все заявления Бербок требуют доскональной проверки.

Фото и видео: YouTube / Sky News

Теги: анналена бербок, германия, мид, палестина, сектор газа, хамас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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