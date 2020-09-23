Первый вице-премьер РФ рассказал о том, как правительство поможет регионам выходить из кризисной ситуации.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал пять опций, которые помогут российским регионам в 2021 году в "решении проблем". Об этом чиновник заявил в рамках выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Первая опция говорит о переходе на трехлетнее планирование трансфертов, одобренное Минфином. Это позволит губернаторам улучшить качество планирования в сфере финансов в регионах.

Во-вторых, продляется снятие ограничений на дефицит и госдолг в части как расходов на антикризис и антиковид, так и, самое главное, на компенсацию недополученных доходов к 2019 году. Такая опция на 2021 год будет сохранена Андрей Белоусов, вице-премьер России

Третьей опцией Белоусов назвал разрешение правительства регионам самостоятельно менять сводную бюджетную роспись по части антикризиса. Это повысить мобильность использования ресурсов без соответствующих согласований с законодательными органами. Четвертая опция - продление сроков предоставления казначейских кредитов. В пределах 300 млрд рублей срок составит до 180 дней.

И самое главное пятое. Как вы знаете, сроки погашения кредитов сдвинуты с 2024 на 2029 год, то есть на пять лет. Реально это высвобождает у субъектов РФ порядка 100 миллиардов рублей ежегодно живых денег. Это очень большая величина, большое подспорье Андрей Белоусов, вице-премьер России

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Видео: Youtube/Совет Федерации