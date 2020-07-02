Белорусский суд рассказал об обвинениях Бабарико

Его задержали 18 июня вместе с сыном.

Белорусский суд рассказал об обвинениях кандидату в президенту Белоруссии Виктору Бабарико. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Сообщается, что Виктору Бабарико предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, даче взятки и легализации преступных доходов.

Ранее мы писали о том, что Бабарико задержали 18 июня. По версии следствия, будучи главой "Белгазпромбанка", он принимал участие в выведении почти 450 млн долларов за рубеж. Его также подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик ранее совершенных преступлений.

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