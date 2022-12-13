Дрон исследовал технические средства защиты границы.

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник. Об этом сообщили местные службы. На этот раз иностранный беспилотник был оборудован видеокамерой. Изучено содержимое это накопителя памяти. Специалисты выяснили, что квадрокоптер запускали с территории Украины в разведывательных целях, для съемки технических средств охраны государственной границы в Белоруссии. Дрон направлялся в тыл страны. Его сбили пограничники из радиоэлектронного ружья.

Пинские пограничники перехватили украинский беспилотник. Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. пресс-служба погранслужбы Белоруссии

В пресс-службе профильной структуры напомнили, что в 2022 году году аналогичные случаи фиксировались на территории республики 1 декабря, 2 и 16 ноября.

Проект соглашения о регулировании рынка алкогольной продукции в ЕАЭС пока не удалось согласовать.

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