Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник. Об этом сообщили местные службы. На этот раз иностранный беспилотник был оборудован видеокамерой. Изучено содержимое это накопителя памяти. Специалисты выяснили, что квадрокоптер запускали с территории Украины в разведывательных целях, для съемки технических средств охраны государственной границы в Белоруссии. Дрон направлялся в тыл страны. Его сбили пограничники из радиоэлектронного ружья.
Пинские пограничники перехватили украинский беспилотник. Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе.
пресс-служба погранслужбы Белоруссии
В пресс-службе профильной структуры напомнили, что в 2022 году году аналогичные случаи фиксировались на территории республики 1 декабря, 2 и 16 ноября.
Проект соглашения о регулировании рынка алкогольной продукции в ЕАЭС пока не удалось согласовать.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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