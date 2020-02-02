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Белорусские пограничники обнаружили пятерых раненых мигрантов на границе с Литвой

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Их доставили в медицинские учреждения.

В Белоруссии обнаружили пятерых раненых мигрантов на границе с Литвой. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК).

Местный пограничный отряд выявил пятерых граждан Ирака, которых насильно выдворили из Литвы. В сообщении ГПК Белоруссии уточняется, что у мигрантов были выявлены огнестрельные ранения и следы укусов служебных собак. Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их доставили в медицинские учреждения.

Ранее суд признал законным арест девушки, сбившей на машине троих детей в Москве.

Видео: Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости

Теги: белоруссия, литва, мигранты, пограничники
Категории: Происшествия, Лента новостей,

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