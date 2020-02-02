Белорусские пограничники обнаружили пятерых раненых мигрантов на границе с Литвой

Их доставили в медицинские учреждения.

В Белоруссии обнаружили пятерых раненых мигрантов на границе с Литвой. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК).

Местный пограничный отряд выявил пятерых граждан Ирака, которых насильно выдворили из Литвы. В сообщении ГПК Белоруссии уточняется, что у мигрантов были выявлены огнестрельные ранения и следы укусов служебных собак. Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их доставили в медицинские учреждения.

Ранее суд признал законным арест девушки, сбившей на машине троих детей в Москве.

Видео: Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости