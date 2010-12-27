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Белорусы пытались провезти в Петербург 40 тонн запрещенных турецких томатов
Сегодня, 8:08
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lesjasap
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Белорусы пытались провезти в Петербург 40 тонн запрещенных турецких томатов

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Белорусам не позволили ввезти в Петербург 40 тонн запрещенных томатов‍.

Таможенники не пустили в Северную столицу привезенные из Белоруссии, но выращенные в Турции томаты. В общей сложности 40 тонн запрещенной продукции остановлено сотрудниками надзора. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленобласти и Псковской области. 

Иностранцы пытались завести в город на Неве крупную партию томатов. Данному предприятию запрещено ввозить на территорию России свой товар из-за нарушения фитосанитарных норм. Сотрудники не предоставили необходимые сертификаты качества. Напомним, что с первого ноября ряд турецкий компаний попал в “ черный список”.После осмотра российской стороной, груз отправили обратно в страну, из которой они прибыл. Сейчас томаты находятся в руках правоохранительных органов Белоруссии. Передача продуктов была проведения для  того, чтобы избежать повторной попытки пересечения границы России. 

Теги: белоруссия , ввоз товаров , запрет , импорт , помидоры , таможня , томаты , турция
Категории: Новости СПб

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