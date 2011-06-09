Белый дом назвал пошлины Мексики на товары из КНР частью "торговой революции Трампа"

Питер Наварро опубликовал карикатуру о ситуации в соцсетях.

Решение властей из Мехико о введении импортных пошлин на китайские, индийские товары, а также продукцию из других государств Азии с 2026 года является важной вехой "торговой революции Трампа". Соответствующее заявление сделал американский старший советник лидера Белого дома по торговле и производству Питер Наварро через социальные сети. Иностранный эксперт считается в западной прессе архитектором тарифной политики действующей вашингтонской администрации. Аналитик сопроводил пост карикатурой, на которой изобразил борца в одежде цветов мексиканского флага с большим щитом. С помощью данного предмета человек отражает наплыв сухогрузов и ящиков с товарами из Азии. За спиной персонажа находится Дональд Трамп, который дает указания. На фоне изображения можно разглядеть разрушающееся здание. На нем есть надписи "правила Всемирной торговой организации" и "послевоенная торговая система".

Решение Мексики ввести пошлины в размере 50% на импорт из Китая и других стран Азии - это не просто локальная стычка. Это важная веха торговой революции президента Трампа и изменения послевоенной международной системы торговли в целом. Питер Наварро, эксперт

Напомним, что в начале минувшей недели Мексика одобрила повышение тарифов до 50 процентов с начала 2026 года на широкий спектр импортных товаров из стран мира, не имеющих с ней соглашений о свободной торговле. В список, кроме КНР и Индии, также попали Южная Корея, Таиланд и Индонезия. Нью-Дели начали переговоры с правительством Мексикой о смягчении последствий высоких импортных пошлин.

