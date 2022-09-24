Белый дом: США серьезно воспринимают предупреждения России о ядерном оружии

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что США не будут повышать боеготовность своего ядерного арсенала.

В США заявили, что серьезно воспринимают предупреждения России и ее лидера Владимира Путина о ядерном оружии. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделилась официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер подчеркнула, что нет необходимости на текущий момент увеличивать уровень готовности собственного ядерного арсенала. СМИ попросили оценить чиновницу слова российского президента о том, что Москва готова использовать все виды вооружения в том случае, если увидит угрозу для своей территориальной целостности, народа или независимости.

Мы, безусловно, очень серьезно воспринимаем эти угрозы. Но на данный момент мы не видим причин для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белый дом

Также пресс-секретаря Белого дома пресса попросила прокомментировать The Washington Post, согласно которой власти США в течение нескольких месяцев в частном порядке связывались с руководством России. В частности, речь шла о серьезных последствиях, если Москва применит ядерное оружие. Карин Жан-Пьер подчеркнула, что не может обсуждать частные консультации.

Белый дом призвал американцев не ездить на Украину с целью участия в боевых действиях.

Фото и видео: Белый дом