Белый дом: США сделает все для недопущения разрастания войны Израиля и Газы

Энтони Блинкен рассказал о мерах, предпринимаемых США для того, чтобы кризис между Палестиной и Израилем не распространился больше по региону.

Американские власти пойдут на любые меры для того, чтобы не допустить разрастания палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. В связи с этим обещанием чиновники из Вашингтона готовы к любым вариантам развития событий в регионе. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами, организованной в ходе рабочей поездки в Тель-Авив, сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Работа по сдерживанию разрастания данного конфликта, как заявил сегодня госсекретарь (Энтони) Блинкен, была нашим главным приоритетом. Эта позиция остается неизменной. Мы готовы ко всему, что может произойти. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Количество жертв на территории палестинского анклава превысило девять тысяч человек с 7 октября, более 32 тысяч граждан получили ранения. Российское посольство публично сообщило, что в ходе эскалации кризиса погибли 20 россиян, двое человек остаются в заложниках у членов радикального движения ХАМАС, а семеро - числятся пропавшими без вести. По разным сведениям, в общей сложности в плену у боевиков могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

США обсуждают с партнерами, как дальше может выглядеть управление сектором Газа.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State