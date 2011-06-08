Урсула фон дер Ляйен рассказала о внедрении документа Брюсселем в опережающем режиме.

Бельгия в тестовом режиме ввела в действие европейские COVID-сертификаты. Об этом на брифинге с журналистами сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным чиновницы, данная процедура по внедрению европейских "зеленых цифровых пропусков" опережает тестовый режим. Благодаря документации жители ЕС смогут путешествовать внутри союза без необходимости проведения карантина и ПЦР-тестов.

Пропуск вступает в действие с 1 июля, однако страны ЕС могут добровольно ввести его в действие раньше, чтобы облегчить поездки своим гражданам. Бельгия решила это сделать с сегодняшнего дня. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Чиновница объяснила представителям СМИ, что уже успела скачать собственные сертификат вакцинации, так как планирует совершить несколько поездок по страна Евросоюза.

Вакцинированных "Спутником V" иностранцев отказываются пускать в Украину.

Фото и видео: European Comission