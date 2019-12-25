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Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми
Сегодня, 17:00
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Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

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В Пермском государственном национальном исследовательском университете сегодня погибли восемь человек.

В понедельник, 20 сентября, губернатор Александр Беглов соболезнования в связи с трагедией в Перми. Письмо обращено губернатору Пермского края Махонину Дмитрию Николаевичу.

От имени всех петербуржцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Мы глубоко потрясены случившимся. От бесчеловечных, преступных действий погибли и пострадали люди. Это наше общее горе. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки.

говорится в письме

Губернатор пожелал родным и близким погибших душевных сил и стойкости, а также скорейшего выздоровления пострадавшим. 

Ранее мы писали, что после стрельбы в Перми в вузах Петербурга вводят повышенные меры безопасности.

Фото: pexels

Теги: губернатор, петербург, трагедия в перми
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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