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В Смольном напомнили, как молодые семьи Петербурга могут получить жилье
Сегодня, 10:03
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nastya960

В Смольном напомнили, как молодые семьи Петербурга могут получить жилье

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Люди в возрасте от 18 до 35 лет должны оплатить 30% первоначальный взнос, а остальные 70% подлежат беспроцентной рассрочке.

В Смольном напомнили о программах, которые помогают молодым семьям получить жилье. По словам врио губернатора, квартиру можно получить даже в центре города.

В городской администрации отметили, что городу нужно подрастающее поколение и, если бы в каждой семье было бы по 3 ребенка, Петербург приобрел бы совсем другое лицо.

Программа "Молодежи - доступное жилье" начала действовать в Санкт-Петербурге в 2003 году. Согласно данной программе, люди в возрасте от 18 до 35 лет должны оплатить 30% первоначальный взнос, а остальные 70% подлежат беспроцентной рассрочке.

В 2019 году на программу из городского бюджета выделили 3,9 миллиарда рублей.

 Фото: Piter.tv

 

 

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Теги: жилье, ипотека, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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