В Смольном напомнили, как молодые семьи Петербурга могут получить жилье

Люди в возрасте от 18 до 35 лет должны оплатить 30% первоначальный взнос, а остальные 70% подлежат беспроцентной рассрочке.

В Смольном напомнили о программах, которые помогают молодым семьям получить жилье. По словам врио губернатора, квартиру можно получить даже в центре города.

В городской администрации отметили, что городу нужно подрастающее поколение и, если бы в каждой семье было бы по 3 ребенка, Петербург приобрел бы совсем другое лицо.

Программа "Молодежи - доступное жилье" начала действовать в Санкт-Петербурге в 2003 году. Согласно данной программе, люди в возрасте от 18 до 35 лет должны оплатить 30% первоначальный взнос, а остальные 70% подлежат беспроцентной рассрочке.

В 2019 году на программу из городского бюджета выделили 3,9 миллиарда рублей.

Фото: Piter.tv