Беглов призвал петербуржцев помочь бездомным животным

Те, кто не готов забрать хвостатых домой, могут приехать в приют, чтобы погулять с собакой или покормить кошек.

Губернатор Александр Беглов в честь Всемирного дня бездомных животных обратился к петербуржцам. На своей странице "ВКонтакте" он призвал горожан стать хозяевами питомцев из прюта.

Он отметил, что те, кто не готов забрать хвостатых домой, могут приехать в приют, чтобы погулять с собакой или покормить кошек. По словам градоначальника, животные хоть и находятся в безопасности, но требуют к себе повышенного внимания, заботы и любви.

Беглов также напомнил, что в Колпинском районе Петербурга в ближайшее время появится первый государственный приют. Туда сможет приехать любой желающий.

Ранее мы писали, что учреждения с животными в Петербурге и Ленобласти не смогут работать без лицензии.

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