Количество детей в отрядах будет минимизировано.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что власти Петербурга предложили отправить детей на лето в лагеря-обсерваторы. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов , выступая с отчетом в Законодательном Собрании.

По словам градоначальника из-за пандемии коронавируса этим летом полноценно невозможно обеспечить отдых детей в обычных лагерях. Специализированные лагеря для детей фактически станут обсерватораторами.

Требования очень жесткие, когда дети приедут в эти лагеря, если нам разрешат, то уже выезда оттуда не будет и приезда родителей тоже, пока не будет отработана вся смена заявил Беглов

При этом Беглов отметил, что в таких лагерях минимизируют количество детей в отрядах.

Ранее мы сообщали о том, что два петербургских вуза попали в топ-10 Russian Universities Ranking 2020.

Фото:Piter.TV