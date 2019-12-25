Губернатор Петербурга поздравил строителей с профессиональным праздником

День строителя отмечается 8 августа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам главы города, в том числе благодаря труду строителей культурная столица славится своей красотой и величием. Сегодня в строительных компаниях, архитектурных бюро, в профильных вузах и научных организациях работают несколько тысяч петербуржцев.

Беглов рассказал, что в год город сдает более 3 миллионов квадратных метров жилья, в сжатые сроки строятся школы, детские сады, жилые комплексы и объекты социальной инфраструктуры.

Ленинградские – петербургские строители всегда были лидерами в применении новых технологий, архитектурных и инженерных решений. От вашего профессионализма зависит не только качество новых зданий, но и удобная, комфортная, функциональная среда для всех жителей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы писали, что в Петербурге растет спрос на персонал в строительной сфере.

Фото: Piter.tv