В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Градоначальник Северной столицы поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа. Отмечается, что нарушителям может грозить штраф до 30 тысяч рублей. При этом для физлиц, которые всё же заразили окружающих выплата составит около 300 тысяч, а юрлица заплатят до миллиона.
Кроме того, в Смольном напомнили, что нарушители самоизоляции могут понести административную или уголовную ответственность.
Ранее мы сообщали о том, что в Кронштадте опровергли информацию о дезинфекции с вертолета.
Фото:Беглов/вк
Обсуждение ( 1 )
Очень-очень страшно, с какого только перепугу. Режим ЧС никто не вводил, и этим всё сказано.