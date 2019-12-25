Штраф может вырасти до 300 тысяч рублей для физлица и до миллиона для юридического лица.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Градоначальник Северной столицы поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа. Отмечается, что нарушителям может грозить штраф до 30 тысяч рублей. При этом для физлиц, которые всё же заразили окружающих выплата составит около 300 тысяч, а юрлица заплатят до миллиона.

Кроме того, в Смольном напомнили, что нарушители самоизоляции могут понести административную или уголовную ответственность.

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Фото:Беглов/вк