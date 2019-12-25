Беглов почтил память погибших в Казани при стрельбе в школе

Со вчерашнего дня горожане несут к представительству Республики Татарстан цветы и игрушки.

Губернатор Александр Беглов возложил цветы к зданию Постоянного представительства Республики Татарстан в Петербурге и Ленобласти 12 мая в память о погибших при стрельбе в Казани. Оно находится на 11-й линии В.О.,14/39.

Накануне приносить цветы к представительству начали жители Петербурга.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. 19-летнему Ильназу предъявили обвинение. В учреждении погибли 7 детей и 2 взрослых. Полная хроника событий — в нашем материале.

Фото: сайт администрации Петербурга