Беглов перечислил достижения за прошедшую рабочую неделю в Петербурге

Глава города выделил шесть важных пунктов.

В воскресенье, 4 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов по традиции подвел итоги своей работы за прошедшую неделю. Пост опубликован на официальной странице градоначальника "ВКонтакте".

Глава города выделил шесть важных пунктов. В частности, на расширенном заседании президиума Государственного совета Беглов заявил, что зарплата за январь-июль в Петербурге выросла на 3,7% и составила 66 678 рублей. Несмотря на пандемию коронавируса, этого удалось достичь в рамках реализации проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Кроме того, губернатор обсудил с вице-премьером Дмитрием Чернышенко реконструкцию Консерватории. Дополнительно на это будет выделен 1 млрд рублей.

Еще один важный пункт – подготовка города к Евро-2020. Во время беседы с Бегловым министр спорта Олег Матыцин отметил, что Петербург готов к турниру. Из-за пандемии его перенесли на 2021 год.

На переговорах в Москве Беглов обсудил подготовку к ликвидации полигона "Красный бор". По словам губернатора, Петербург и Ленобласть собираются объединить усилия, чтобы решить проблему переработки мусора. До конца 2020 года Александр Беглов и Александр Дрозденко планируют создать АО, в которое также войдут ПАО "Интер РАО" и банк ВТБ.

Город по-прежнему ведет борьбу с коронавирусом. Градоначальник поблагодарил Федеральный центр за поддержку и помощь с оборудованием, лекарствами и деньгами.

Также Беглов подчеркнул важность сотрудничества города с "Газпромом" и его структурами. На прошлой неделе он с Алексеем Миллером открыл памятный знак на Троицкой площади. С руководством "Газпромнефти" продолжается работа по переводу городского транспорта на газомоторное топливо.

Ранее в Смольном рассказали о кадровых перестановках в федеральных медучреждениях Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов