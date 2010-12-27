Беглов встретился с главой "Росатома", чтобы обсудить сроки рекультивации "Красного Бора"

Врио губернатора поставил задачу закончить работу над полигоном до наступления паводков.

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов встретился с представителем "Росатома". Руководитель Смольного обсудил с главой компании проект рекультивации Красного Бора". По мнению врио губернатора, сейчас экологический вопрос и безопасность местного населения являются приоритетным направлением для правительства, поэтому чиновники приняли решение подключить к ситуации федеральные источники.

Чем быстрее начнется реализация проекта, и чем быстрее к ней подключатся федеральные структуры, тем надежнее мы обезопасим окружающую территорию объяснил спикер

Александр Лихачев согласился с Бегловым в том, что работы должны быть проведены в кратчайшие сроки. В идеале завершить мероприятия необходимо до наступления весеннего паводка. Он заметил, что "Росатом" имеет большой опыт по рекультивации объектов накопленного вреда.

Отметим, что решение об операторе и источнике финансирования будет принято в рамках федерального проекта "Чистая страна". Подрядчика обяжут создать концепцию комплексных технологических решений.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Красному Бору" не грозит подтопление талым снегом: очищающие сооружения функционируют в норме.

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