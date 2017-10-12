Батон с "мясом": Волгоградец снял на видео мышь в упаковке с батоном

В сети появилось видео, снятое в одном из магазинов Волгограда.

Житель Волгограда снял на видео в магазине необычный батон, который он чуть не купил.

На опубликованном видео мужчина держит в руках батон в стандартной целлофановой упаковке. Под упаковкой из норки в батоне появляется мышка и ползает по батону. По всей видимости, грызун прогрыз дырочку в упаковке и пробрался к лакомству. Зверек мало того, что насытилась, она еще успела наделать норок в батоне. Мужчина хотел угостить мышкой кошку, но не успел. Зверек успел убежать.

Под размещенным видео пользователи шутят, что это новый вид хлеба и дали ему названия: "Мышьбургер", "Крысбургер".

Видео: Вконтакте, berzerk13